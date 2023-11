A bola já está rolando na zona da mata do Estado de Rondônia para os jogos do Rondoniense Sub-15, a competição de base fecha o calendário 2023 do Departamento de Competições da Federação de Futebol do Estado de Rondônia.

As partidas começaram hoje (quinta-feira, 2,) no estádio Cassolão, serão quatro jogos nesse feriado e a disputa pelo título do campeonato segue até o próximo sábado.

A equipe do Brazuca e Rolim de Moura abriram a disputa logo as 8h, em seguida Sant German enfrenta o Ji-Paraná, Genus enfrenta o Atlético Cacoal e as 20h o Rolim de Moura e Guaporé encerram o primeiro dia de competição.

Na primeira fase as equipes estão divididas em dois grupos com jogos entre si dentro de cada grupo com jogos únicos, os dois primeiros colocados se classificam para a próxima fase. Na segunda fase as equipes se enfrentam em jogo único. A final da competição será no sábado dia 4 de novembro no Cassolão.