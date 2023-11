Após a definição do Rondoniense Sub-15 e a realização da primeira etapa do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio no último final de semana, o Departamento de Competições da Federação de Futebol do Estado de Rondônia definiu as datas para a realização dos jogos finais do Rondoniense Sub-17 entre as equipes do Brazuca e do Sant German.

A primeira partida será realizada no dia 15 de novembro no município de Ji-Paraná, uma quarta feira feriado nacional da Proclamação da República. O jogo da volta na capital Porto Velho será no domingo seguinte, dia 19 de novembro.

A decisão das finais foi remarcada após solicitação das duas equipes, envolvidas também na disputa do Rondoniense Sub-15, agora após a competição e a realização das provas do ENEM o DCO da FFER definiu as datas para os jogos finais, jogo de ida Sant German x Brazuca, dia 15 (quarta-feira) no Biancão as 15h30m e o jogo da volta Brazuca x Sant German dia 19 em Porto Velho com horário e local a definir.