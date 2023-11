Em entrevista exclusiva ao Extra de Rondônia, o vereador Wilson Tabalipa avaliou de forma positiva seu segundo mandato na Câmara Municipal de Vilhena.

Tabalipa ressaltou a importância de suas ações baseadas em metas e demandas levantadas junto à sociedade, reforçando o compromisso com a resolução dos problemas enfrentados pela comunidade.

O vereador destacou que, ao longo de seus dois mandatos, tem se empenhado em cumprir as metas estabelecidas, considerando ter atingido resultados satisfatórios na concretização das demandas apresentadas. Ele enfatizou a continuidade do trabalho em andamento, demonstrando que muitas ações já estão encaminhadas por meio de termos de compromisso.

Tabalipa ressaltou a abordagem técnica de seu mandato, valorizando sua equipe preparada para lidar com as demandas municipais. Além disso, reconheceu a importância do contato direto com a comunidade, atuando como intermediário para encaminhar as necessidades aos órgãos públicos, especialmente os de responsabilidade municipal.

Com uma experiência profissional como agente público, Tabalipa expressou seu conhecimento sobre o funcionamento da máquina administrativa estatal, embora tenha destacado surpresa diante da lentidão em certos processos.

Uma das preocupações destacadas foi a questão do trânsito urbano, ressaltando a necessidade de investimento e ação efetiva por parte do município. Ele pontuou a urgência em resolver a situação da BR 364, propondo a instalação de semáforos como uma solução viável, econômica e eficaz para garantir a segurança de ciclistas e pedestres na região.

Sobre o papel do Poder Legislativo, o vereador expressou sua confiança no crescimento e eficácia dessa instituição ao longo das décadas, ressaltando seu compromisso em desempenhar o papel político e fiscalizador de maneira participativa e efetiva.

Tabalipa revelou seu interesse em seguir adiante na política, destacando a intenção de buscar um terceiro mandato consecutivo, respeitando a vontade de seu grupo político e do eleitorado.

O vereador encerrou a entrevista reiterando seu comprometimento em contribuir com a comunidade e seu entusiasmo em fazer parte deste momento histórico, mantendo-se fiel a seus propósitos políticos para o próximo ano e o futuro.