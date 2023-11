Aprovada por unanimidade no Senado Federal, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 07/2018, que trata da transposição dos servidores dos ex-territórios federais, ainda aguarda votação na Câmara dos Deputados.

Um dos principais articuladores da matéria, o senador Jaime Bagattoli (PL) já solicitou, para este mês, uma audiência ao presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira (PP), para tratar da PEC.

“Os nossos valorosos servidores públicos que ajudaram a construir o Estado de Rondônia aguardam, há mais de 30 anos, por esse reconhecimento. Por isso, tomei a liberdade de solicitar uma audiência para tratar da pauta e construir, o quanto antes, um diálogo com a Câmara dos Deputados. Essa é uma bandeira que assumi desde que cheguei ao Senado e vou manter até conseguirmos justiça aos servidores dos três estados”, justifica o parlamentar.

Desde o início do seu mandato, Jaime foi um dos mais atuantes parlamentares em favor do desarquivamento e votação da pauta. Meses antes da votação no Senado, em setembro deste ano, o parlamentar adotou uma série de agendas institucionais, abrindo canal direto com as entidades representativas para dar mais transparência e garantir avanços no processo que se arrastava há décadas.