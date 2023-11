O Departamento de Extensão do Instituto Federal de Rondônia (Ifro), no campus de Vilhena, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), realizou, na segunda-feira, 6, a abertura do curso de corte e costura gratuito voltado para mulheres vilhenenses.

Com o objetivo de incentivar a qualificação profissional e a autonomia financeira, ao longo do curso também serão ofertadas palestras e atividades com temáticas do direito da mulher por um grupo de advogadas da Comissão de Direitos Sociais da OAB de Vilhena.

“Este curso é o resultado de uma cooperação entre a Semas, Ifro e a OAB, representando uma oportunidade para essas mulheres, que muitas vezes enfrentam dificuldades para ingressar no mercado de trabalho devido às responsabilidades familiares e à falta de qualificação”, destaca Nilcemar Dias, secretário de Assistência Social.

De acordo com a instrutora Nívea Martins, nesses dois meses de curso, serão ensinadas desde noções básicas de costura até técnicas avançadas. “O objetivo não é apenas proporcionar uma fonte de renda alternativa, mas também promover independência financeira e empoderamento a essas mulheres para criar suas próprias oportunidades”, enfatizou a professora.

Dúvidas e informações, a Semas está localizada na av. Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 921, esquina com a Avenida Juraci Correia Muller, no bairro Jardim Eldorado. Para mais informações, entrar em contato pelo telefone (69) 3919-7021.