Um desentendimento entre pai e filho em uma casa no bairro Assossete, quase termina em tragédia, em Vilhena. A confusão se deu por causa de um carro que em tese seria do pai que estava preso, e o filho teria se apropriado indevidamente durante a ausência de seu genitor.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Central de Operação da Polícia Militar recebeu informação que em uma residência no bairro Assossete havia uma confusão entre pai e filho por causa de um veículo.

Com isso, uma guarnição foi enviada ao endereço e ao chegar no local, os militares presenciaram os envolvidos em luta corporal, onde o filho identificado por C., tentava aplicar um golpe conhecido por mata leão em seu pai identificado J. Os policiais intervieram e separam pai e filho.

Em conversa com C., ele contou que seu pai chegou em sua residência, chutou o portão da casa, vindo a danifica-lo, ele justificou a invasão para tentar retirar o veículo da marca VW Polo, de cor prata que estava estacionado no quintal de sua casa.

C., falou ao pai que não iria entregar o carro e o pai sacou de um canivete e passou a agredi-lo e para se proteger entrou no carro ligou o veículo e jogou o carro contra o pai, com a manobra bateu contra um poste de energia e o muro da residência.

Ainda segundo C., seu pai possui uma arma de fogo e o ameaçou de morte. O filho ainda alega que pegou o veículo porque seu pai lhe devia dinheiro.

Contudo, na versão de J., o veículo está em nome de terceiros, é de sua propriedade, e que seu filho, se aproveitou da ausência porque ele estava preso, entrou sem autorização em sua residência e se apropriou do veículo.

O pai ainda contou que diversas vezes solicitou a devolução do carro, e que diante da negativa em devolver o automóvel, ele foi até a casa do filho para buscar o carro e que C., se negou a deixa-lo entrar na casa. Com isso, chutou o portão para entrar no imóvel. Porém, neste momento seu filho entrou no veículo e o jogou contra ele, e só não foi atingido porque saiu correndo.

Com a manobra para atropelá-lo acertou o poste de energia e o muro da casa. Ainda segundo J., apenas sacou o canivete para se defender porque o filho estava agredindo-o e o ameaçando.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil