Ao atingir o marco de três anos na legislatura, o atual presidente da Câmara Municipal de Vilhena, Samir Ali (Podemos), reflete sobre seu desempenho.

Em uma análise franca ao Extra de Rondônia, Samir destaca a importância de atender às demandas da população, independentemente das trocas de prefeitos, mantendo essa abordagem como um pilar de sua atuação legislativa.

Com um histórico de dois mandatos e experiência como servidor municipal na Assistência Social, Samir reforça sua luta constante em defesa do que considera melhor para a comunidade. Ele enfatiza a relevância das pequenas ações no papel do vereador, sendo um elo efetivo entre o povo e os serviços públicos.

Mesmo diante de um contexto político turbulento que o levou, de maneira recorrente, à liderança da Casa de Leis, Samir abraçou o desafio. Tornou-se o presidente que mais exerceu o cargo na história da Câmara, reforçando a consolidação da instituição como independente e capaz de cumprir seu papel.

Ele reconhece a complexidade e a responsabilidade inerentes ao cargo, enfatizando a importância da capacidade de avaliação e ponderação. A harmonização entre suas responsabilidades como presidente da Câmara e seu mandato tem sido um desafio, mas as ações individuais estão sendo realizadas, cumprindo compromissos com o eleitorado e a comunidade.

O ambiente político tumultuado de Vilhena, enfrentando uma crise prolongada, é um fator preocupante para a cidade e seus habitantes. Samir expressa a expectativa de reverter esse cenário após as próximas eleições, visando restaurar a normalidade para a cidade, que merece um contexto mais estável.

Samir aprova seu próprio desempenho como vereador, mantendo o olhar no futuro. Apesar do projeto de um dia concorrer à prefeitura, sua meta imediata é buscar mais um mandato na Câmara Municipal no próximo ano.

A autoavaliação de Samir Ali destaca a importância de um compromisso contínuo com a comunidade, a superação de desafios e a perspectiva de construir um cenário político mais estável para Vilhena. Seu foco permanece no serviço público e no fortalecimento das bases institucionais, mantendo o compromisso de servir à população.