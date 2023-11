A vereadora Elenir Salete Zilli Gonçalves (PSC), a popular Nica Cabo João, fez um balanço positivo de sua atuação parlamentar nesses três anos na Câmara de Vilhena.

De acordo com ela, inicialmente ficou impactada com a morte do seu esposo, o ex-vereador Cabo João, mas, apesar das dificuldades, mantém a confiança de lutar.

“No findar deste terceiro ano de meu mandato na Câmara Municipal de Vereadores de Vilhena, é tempo de avaliar o percurso e os desafios enfrentados. Desde o início, fui impactada pela perda do meu esposo, Cabo João, um grande apoiador e idealizador de minha jornada política. Sua ausência foi uma dor profunda, mas não impediu minha determinação em representar o povo e a área da saúde. Apesar das dificuldades encontradas, ergui-me diariamente, mantendo a confiança e a vontade de lutar pelo melhor para nossa população”, disse.

Ela comenta que cada dia no mandato foi uma superação, apesar da dor. “Encontrei obstáculos na vida pública, mas busquei direcionar meu mandato em prol do povo, ciente de que as demandas seriam desafiadoras após a partida de meu esposo, um líder notável. Não prometi soluções fáceis, mas sim o empenho em defender demandas fundamentais para nosso município. Ao final deste terceiro ano, reconheço o esforço diário para superar dificuldades e cumprir os compromissos que considero vitais desde o início de minha campanha. Cada dia neste mandato foi uma superação, apesar da dor. Agradeço pelo apoio e palavras de incentivo recebidas nessa jornada nova. A vivência diária como vereadora trouxe uma compreensão mais profunda do funcionamento e dos desafios deste cargo. A realidade é desafiadora, com barreiras, discordâncias e um conjunto de opiniões distintas. No entanto, faço um balanço positivo, pois tenho avançado gradualmente, plantando sementes para colher frutos no futuro”, completa.

Nica Cabo João, que é profissional de saúde, avalia que luta constantemente por melhorias nessa área, ciente das dificuldades que enfrentamos. “O conhecimento adquirido me permite direcionar meu mandato para atender às demandas da saúde, mesmo diante dos desafios. Sou uma pessoa persistente e batalhadora, sempre em busca de melhorias, dentro ou fora do mandato”, destaca.

Quanto ao futuro político, a parlamentar disse que “estou avaliando minuciosamente os pontos positivos e negativos deste mandato, buscando orientação divina para as próximas etapas. Creio que nada ocorre por acaso, mas pela vontade superior. Continuarei fazendo a minha parte, confiando que o caminho se desenha conforme o destino e a vontade de Deus”.