O vice-prefeito de Pimenteiras do Oeste, Moises Herreira Penha, está sendo acusado de ter agredido o guia turístico Lindovan dos Santos Silva, de 32 anos.

O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) na noite de sábado, 18. De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima procurou o quartel da PM naquele município e contou que estava em sua chácara e pescava na beira do rio com sua esposa com vara de bambu, e em dado momento o vice-prefeito passou em um barco voadeira fazendo manobras arriscadas e proferindo palavras de baixo calão contra ele e sua esposa.

A vítima ainda relata que o vice-prefeito aparentava estar embriagado, se aproximou do barranco e foi para cima dele e de sua esposa com uma barra ferro conhecida por “Fisga” e passou a agredi-los .

Após atacar o casal, o vice-prefeito fugiu tomando rumo ignorado. A polícia fez buscas, mas não localizou o suspeito