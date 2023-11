Saiba como o clima irá se comportar nesta sexta-feira (24) em todas as regiões do Brasil:

Sul

Nesta sexta-feira são esperadas pancadas de chuva em quase todo o estado do Paraná, inclusive com volumes expressivos e riscos de temporais com ventos, raios e granizo devido a combinação entre calor e umidade gerada pela frente fria. No noroeste e oeste paranaense, volumes entre 40 e 100 mm podem ser registrados, não se descartando o potencial para alagamentos e deslizamentos de terra. Por outro lado, uma importante trégua das precipitações continua entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina com a chegada de uma massa de ar seco.

Sudeste

Pancadas de chuva vão se espalhar pela região ao longo do dia, deixando o estado de São Paulo e o sul de Minas Gerais em alerta para volumes entre 40 e 150 mm. O litoral norte paulista deve ser o mais atingido e não se descarta o potencial para alagamentos e deslizamentos de terra. Enquanto isso, o tempo firme predomina entre o norte do Espírito Santo e o centro-norte de Minas Gerais.

Centro-Oeste

A semana vai terminar com chuvas espalhadas pela região, mesmo que em forma de pancadas rápidas e intercaladas com períodos de melhoria. O volume de chuva pode ser mais elevado no sul e leste de Mato Grosso do Sul e também no centro e oeste de Mato Grosso, volumes em torno de 50 a 70 mm, não se descartando o potencial para transtornos. A chuva pode ser forte principalmente em Mato Grosso do Sul por conta da frente fria que pode gerar vendaval, raios e granizo.

Nordeste

De modo geral, o tempo firme vai predominar em toda a região Nordeste por conta de uma massa de ar seco que inibe a formação de instabilidades geradoras de chuva. A condição é de sol entre poucas nuvens e calor.

Norte

A semana vai terminar com chuvas intensas na região Norte, não se descartando o risco até para transtornos, além de temporais. Entre Rondônia, Acre e Amazonas, a chuva será mais organizada e volumosa, acumulados entre 40 e 110 milímetros podem ser registrados. No Tocantins, a chance de chuva é menor, assim como em boa parte do Pará.