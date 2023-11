O Ministério Público (MP) de Rondônia anunciou que recorrerá da sentença de 16 anos aplicada ao réu condenado pela morte dos ex-sogros em Seringueiras.

O julgamento ocorreu na última segunda-feira (21/11), em sessão do Tribunal do Júri, na comarca de São Miguel do Guaporé.

A decisão do Promotor de Justiça Lincoln Sestito Neto decorre da gravidade do crime – duplo homicídio qualificado, praticado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, em setembro do ano passado, o réu, agindo de forma dissimulada, foi à casa dos ex-sogros, alegando precisar de ajuda para o conserto de sua motocicleta, que estaria com o pneu furado. No local, ainda na área externa da residência, chamou pelo nome do idoso e, ao avistar que se aproximava, disparou tiros de arma de fogo contra ele, tendo a vítima morrido no local. Em seguida, atingiu a sogra que, alertada pelo ruído, acabava de sair de dentro de casa para socorrer o marido.

O autor dos tiros fugiu do local com a ajuda de um 2º réu, que o aguardava na moto em frente a casa. A dupla foi presa no distrito de Santana do Guaporé.

O crime teve como motivação questões relacionadas ao fim do relacionamento do réu com a filha dos idosos. O casal já estava separado há dois anos.

O Conselho de Sentença condenou o executor nos termos da denúncia – duplo homicídio com duas qualificadoras, tendo o réu sido sentenciado a 16 anos.

O Promotor de Justiça lamentou a pena diminuta, afirmando que irá recorrer, uma vez que se trata de duplo homicídio de pessoas idosas, sendo reconhecido pelos jurados duas qualificadoras para cada crime.