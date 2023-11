O AGIR36, a sigla partidária que mais cresce e fortalece no Estado de Rondônia, realizou mais uma reunião na noite desta quinta-feira, 23, em Vilhena.

Liderado pelo ex-deputado federal Natan Donadon, presidente estadual da legenda em Rondônia, a sigla reuniu pré-candidatos ao Legislativo e Executivo.

Com o slogan “Só o respeito e o diálogo constrói”, o AGIR36, iniciou série de encontros em vários municípios rondonienses visando as eleições municipais de outubro de 2024.

O evento teve por objetivo estreitar relações e discutir as estratégias com vistas às eleições de 2024 no município. “Em Vilhena, o partido terá nominata completa. A participação de todos é fundamental neste processo de reestruturação política do AGIR36”, destacou o ex-parlamentar.

Inclusive, do encontro também participaram militantes de outros partidos que gostaram da estrutura do AGIR, deixando a mensagem de eventuais alianças. “O AGIR36 tem esse propósito: ser um mecanismo de transformação da política municipal, estadual e nacional”, destaca Natan.