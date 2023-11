A 11ª edição da Festa dos Jornalistas, organizada pela jornalista Yalle Dantas, presidente do grupo União dos Jornalistas, já está toda organizada.

O evento este ano acontece dia 09 de dezembro, a partir das 10h, mais uma vez no Clube da OAB/RO. A entrada será de dois quilos de alimentos, mais um absorvente, por cada pessoa. A arrecadação será entregue à comunidade e instituições carentes.

A festa de confraternização é somente para profissionais da comunicação rondoniense. Terá uma deliciosa feijoada como almoço, bingo com sorteio de brindes, além de refrigerantes e delicioso chopp, com atração de Dj, com som cedido pela Fundação Cultural do município-Funcultural.

PATROCÍNIO

Acontece com o patrocínio, pelo segundo ano o chopp Coronel Churh; a empresa do empresário César Cassol, de Rolim de Moura ( GC Grupo César Cassol Energia e Calcário, Fiero, Toca do Coelho e Dydyo Refrigerantes.

APOIO

Conta com o apoio da Secretária de Comunicação do Governo de Rondônia, Rosângela Silva; jornalista Alessandro Lubiana, superintendente de Comunicação da Prefeitura de Porto Velho, além do senadores Marcos Rogério e Confúcio Moura e deputados federais Thiago Flores e Silvia Cristina e da OAB/RO e Mr.Lory Locações e Eventos.

FESTA DOS JORNALISTAS

A Festa de Confraternização dos Jornalistas reúne aproximadamente 400 profissionais da imprensa rondoniense, entre repórteres, editores de texto e imagem, produtores, mídias sociais, assessores de imprensa e profissionais da televisão e rádio e influenciadores digitais.