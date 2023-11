24 de novembro se tornou um dia mais do que especial para a cacauicultura rondoniense. Com número recorde de inscrições, a quinta edição do “Concurso Nacional de Cacau Especial do Brasil – Sustentabilidade e Qualidade” comprovou a qualidade do cacau produzido em Rondônia, com a conquista do 1° lugar nas duas categorias disputadas: Varietal e Blend.

Ao todo, quatro produtores rondonienses participaram, com cinco amostras, da final do 5º Concurso Nacional de Cacau realizado nesta sexta-feira em Ilhéus, na Bahia, e Deoclides Pires da Silva, de Jaru, traz para o estado o título de melhor cacau na categoria Varietal, conquistando o bicampeonato na categoria. Robson Tomaz de Castro Calandrelli, de Nova União, conquistou para Rondônia o título na categoria Blend (mistura). Também estiveram disputando a final, entre as melhores amêndoas de cacau do Brasil, os rondonienses Geraldo Lopes da Silva, de Cabixi e André Luiz Vicente, de Nova União.

“Essa é uma conquista incrível para o agro de Rondônia e enche o nosso estado e os rondonienses de orgulho. É muita emoção saber que no nosso estado são produzidas as melhores amêndoas de cacau do Brasil e o Sebrae Rondônia se enche ainda mais de orgulho por fazer parte dessa história de sucesso”, destacou o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae RO, Darci Agostinho Cerutti.

Recentemente, outra grande conquista foi celebrada por toda a cadeia produtiva do cacau em Rondônia, o reconhecimento da Indicação Geográfica (IG) Rondônia, para o produto CACAU EM AMÊNDOAS – na espécie INDICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA (IP), produzidos em uma área que contempla todos os 52 municípios do estado.

Uma iniciativa do Sebrae RO que traz mais um ativo de grande relevância para potencializar a comercialização do cacau produzido no estado, e que favorecerá sobremaneira os produtores rurais que aplicarem os procedimentos de cultivo contidos no Caderno de Especificação Técnica, o principal instrumento que orientará a produção do Cacau de Origem em Rondônia.

“A história da cacauicultura de Rondônia e o saber fazer arraigado dos produtores são responsáveis por atribuir as características únicas à atividade. Além disso, os fatores peculiares relacionados ao solo, microclima, modo de produção e atributos organolépticos fazem do cacau em amêndoas de Rondônia um produto único, o que contribui para sua notoriedade e consumo entre os apreciadores de cacau”, pontua o coordenador estadual do projeto do cacau do Sebrae RO, Desóstenes Marcos do Nascimento.

A Indicação Geográfica garantida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) foi publicada poucos dias antes do 5° Concurso Nacional de Cacau Especial do Brasil e, a partir de agora, simplesmente garante a origem do melhor cacau do Brasil.

Para mais informações sobre as ações do Sebrae, basta acessar o site www.sebrae.ro ou ligar gratuitamente para 0800 570 0800. Ou ainda acessar o Sebrae pelas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube (@sebraero).