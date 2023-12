Enquanto dezembro avança, Cacoal, se transforma em um cenário luminoso de festividade e cor, comemorando o Natal através de uma série de eventos encantadores e significativos.

Este ano, as celebrações natalinas em Cacoal foram especialmente brilhantes, marcadas pelo “Acender das Luzes de Natal”, unindo a comunidade em uma celebração mágica do espírito festivo.

As festividades começaram no último fim de semana de novembro, coincidindo com o 46º aniversário de emancipação político-administrativa de Cacoal e prosseguem ao longo do mês de dezembro. Os eventos que marcam este mês festivo tiveram ainda o acendimento de luzes natalinas em outros pontos da cidade.

A sexta-feira viu o prefeito Adailton Fúria inaugurar as comemorações com a cerimônia de acendimento das luzes de Natal no bairro Teixeirão. Este momento simbólico iluminou o bairro e acendeu sentimentos de união e alegria entre os moradores, abrindo caminho para as celebrações subsequentes.

Já o sábado reservou um momento especial para as mães atípicas e suas crianças na Escola Augustinho Gois. Esse encontro foi uma oportunidade para o apoio mútuo e a partilha de experiências, fortalecendo os laços entre as famílias. A chegada do Papai Noel foi o destaque, enchendo o ambiente de sorrisos e emoção.

O clima das celebrações se estendeu ao domingo, no Parque Sabiá. A cerimônia do Acender das Luzes de Natal foi realçada com apresentações culturais locais, incluindo ballet e concertos de flauta e violino, destacando o talento e a cultura da região. A chegada do Papai Noel em seu trenó marcou o encerramento das festividades do fim de semana, deixando uma sensação de encantamento e esperança.