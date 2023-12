no Mundial de Clubes

Os dois clubes conquistaram títulos inéditos recentemente.

Reunindo camisas de peso de diferentes continentes, o Mundial de Clubes é uma competição de destaque do futebol. Entre as equipes que vão a campo na busca pelo título em dezembro, na Arábia Saudita, estão Fluminense e Manchester City. Confira neste texto as datas de estreia dos dois clubes na competição.

Fluminense

Em 4 de novembro, o Fluminense conquistou um título inédito em sua história com uma vitória por 2 a 1 contra o Boca Juniors na final da Libertadores. Aquela partida foi promovida no Estádio Maracanã.

Agora, o “Tricolor Carioca” vai em busca de um novo título, o do Mundial de Clubes. O primeiro desafio da equipe do técnico Fernando Diniz está marcado para o dia 18 de dezembro, no Estádio King Abdullah Sports City, em Jeddah.

O adversário do clube brasileiro será um dos seguintes times: Al-Ahly ou Al-Ittihad ou Auckland City.

Manchester City

O Manchester City também conquistou um título inédito recentemente. Na final da Liga dos Campeões, o time inglês superou a Internazionale no Estádio Olímpico de Ataturk com um placar de 1 a 0.

No Mundial de Clubes, os Citizens têm estreia prevista para o dia 19 de dezembro, no Estádio King Abdullah Sports City, em Jeddah.

Pep Guardiola e seus jogadores vão a campo contra Club León ou Arawa Reds.

Última edição

Na final da última edição do Mundial de Clubes, o Real Madrid faturou o título.

Indo a campo contra o Al-Hilal em Marrocos, o time merengue anotou um 5 a 3 no placar e pôde comemorar.

O atacante brasileiro Vinicius Junior foi eleito o melhor jogador da competição.

2024

Os fãs de futebol e de outros esportes esperam grandes emoções no ano de 2024. A Liga dos Campeões, por exemplo, vai promover entre fevereiro e março as partidas de sua fase de oitavas de final.

As primeiras partidas estão marcadas para o dia 13 de fevereiro. Entre os clubes classificados para essa etapa, estão: Real Madrid, Manchester City e Bayern de Munique.

