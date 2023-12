Nesta sexta-feira, 22, a Diip Bar, a casa mais badalada da cidade, realiza show nacional com o cantor Gabriel Marcolan, um dos principais artistas sertanejos do Mato Grosso.

O evento também conta com três apresentações locais, com Meire Cabianchi. O garden ficará sob o comando do Dj Enevax e DJ Ulis, com muito funk e eletrônico.

Para ficar ainda melhor, será dia de curtir com chopp em dobro das 17h às 20h, e entrada no valor de R$ 30 até as 23h.

BIOGRAFIA:

Natural de Sorriso-MT, desde pequeno já se mostrava apaixonado por música e aos 12 anos iniciou sua carreira pelos palcos da região. Tem como maiores inspirações as duplas Zezé Di Camargo & Luciano e Chitãozinho & Xororó, além de Cristiano Araújo, ícones da música sertaneja. De energia contagiante, sua principal característica é fazer o chão tremer por onde passa!

Possui + de 500 shows realizados em sua carreira, + de 350 mil visualizações nas redes sociais.

Já abriu shows nacionais como Victor e Leo, Hugo e Guilherme, Cezar Menotti e Fabiano, João Carreio e Capataz, Cleber e Cauan, Marilia Mendonça, Munhoz e Mariano e outros, também realizou show Internacional Acústico — Cancún/México (Evento Particular).

Com seu timbre vocal e talento, Gabriel vem chamando a atenção por onde passa. Seu último single, “Mandona”, ultrapassou a marca de 1,3 milhão de visualizações no YouTube e 270 mil streams no Spotify.

Recentemente o artista lançou a faixa “Balão em Mim”, produzida por Blener Maycom, a música fala sobre um relacionamento casual, onde a mulher quer dar um “balão” no cantor, mostrando seu desejo e paixão por ele.

Com um refrão cativante, “Balão em Mim” tem tudo para conquistar o público do jovem artista e ser um de seus maiores sucessos.

>>>>>>> Veja o clip abaixo: >>>>>>>>>>>

https://