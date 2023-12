O público votou e decidiu: Jaquelline Grohalski é a grande vencedora de A Fazenda 15! Em meio à muita emoção, Adriane Galisteu fez o anúncio mais esperado pelos peões no programa ao vivo desta quinta-feira (21) e coroou a influenciadora com o tão sonhado prêmio de R$ 1,5 milhão!

É inegável o quanto a influenciadora conquistou o Brasil! Ela obteve 56,17% dos votos e vibrou muito ao ver seu grande amigo, André Gonçalves, ocupar o segundo lugar, com 25,77% dos votos. Já Márcia Fu ficou como a terceira colocada (12,78%) e WL Guimarães como o quarto (5,28%).

Trajetória de Jaquelline no reality

Assumidamente apaixonada pelos animais, a peoa se realizava ao cuidar deles e ficar próxima à natureza. Em vários momentos, lembrou que o reality tem tudo a ver com suas raízes e não perdeu as oportunidades que teve para brincar com o cavalo Colorado e outros animais.

Quem vê essa paz, não imagina que Jaque também não fugiu de brigas! Logo na primeira festa, quebrou o pau com Cariúcha após dar um conselho sincerão para Nadja Pessoa, causou uma treta generalizada ao acusar Tonzão Chagas e Lily Nobre de terem combinado estratégias para a Prova de Fogo, e fez o feno pegar fogo ao deixar a sede sem água por 24 horas.

Ela também brigou com as amigas Nadja e Kally Fonseca. A ex-paioleira se tornou sua rival declarada e a cantora, com quem mantinha uma grande amizade e aliança, chegou a receber na cara um jato de água durante um barraco.

Mas não pense que a passagem de Jaque pelo reality se resume a tretas e polêmicas! A peoa viveu um romance com Lucas cheio de altos e baixos, que envolveu desde momentos quentes e término até pedido de namoro.

Durante sua trajetória no reality, a influenciadora ainda teve tempo de causar e muito! A treta entre Lucas e Black deu o que falar. Jaque também protagonizou um momento marcante durante o fervo. A peoa imobilizou o namorado e quebrou uma cadeira. Ela ficou marcada por ser a primeira Fazendeira a poder ser votada em uma Roça, já que foi penalizada por destruir itens da sede.

Jaque ainda teve tempo de protagonizar uma treta épica com Nadja. A ex-paioleira retornou para a sede após ser salva da Roça criticando a rival e André, mas a influenciadora não deixou barato. As duas se peitaram, trocaram ofensas e capricharam no deboche.

Embora tenha marcado a sua passagem pelo reality rural por participar de diversas tretas, Jaque também esteve presente em um dos momentos mais bonitos da edição. Ao ver Black sofrendo pela saída de Kally, a influenciadora o consolou e lhe deu um abraço. Ela deixou claro ainda estar magoada com as atitudes do enfermeiro, mas que não gostaria de vê-lo abalado daquele jeito.

Jaque conquistou três chapéus de Fazendeiro ao longo da edição e conseguiu escapar de duas berlindas, sendo uma delas quíntupla. Ela conquistou o Top 6 e depois o Top 4 e foi para a final em meio a muita celebração.

Não dá para negar que ela viveu intensamente o programa! Jaque acumulou rivais, fez amizades sinceras, se divertiu à beça nas festas, encarou o Fazendão e se abriu ao amor.