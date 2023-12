A Sicoob Credisul encerra 2023 com um resultado próximo a R$ 300 milhões, ficando entre as cinco maiores sobras do sistema Sicoob do Brasil.

A cooperativa também comemora mais de R$ 7 bilhões administrados, considerando recursos próprios e de terceiros. E tem mais: a instituição ostenta uma das cinco maiores carteiras de crédito do sistema, entre mais de 300 cooperativas, acaba de concluir a ampliação da sua nova sede administrativa, e se prepara para voos ainda maiores.

No próximo dia 31/12, a Sicoob Credisul vai depositar R$ 55 milhões, que serão creditados na conta capital dos associados, proporcionalmente à cota de cada um, rentabilizando assim a conta capital em 100% da Selic média de 2023. A novidade é que o cooperado terá 90 dias para solicitar a reversão do valor creditado para a sua conta corrente, caso necessite.

Isso é possível porque o Patrimônio Líquido da cooperativa ultrapassou a casa de R$ 1 bilhão. Um ano desafiador, mas não o suficiente para desacelerar a Sicoob Credisul, que entrega números impressionantes e se mantém com índice de eficiência na casa de 27,9%, ou seja, extremamente competitiva e eficiente.

Em fevereiro próximo, o Hospital Cooperar abrirá as portas e a saúde também vai melhorar. A Escola Favoo, mais uma vez, é a melhor nota do ENEM em Rondônia. Além disso, as ações sociais da cooperativa ganharam visibilidade no Brasil e no exterior. Para 2024, a Sicoob Credisul vai continuar focada em construir um cooperativismo inclusivo, moderno, de resultado e mirando o desenvolvimento socioeconômico das comunidades, segundo anunciaram o Conselho Administrativo e a Diretoria Executiva da cooperativa.