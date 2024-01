Na noite da última segunda-feira, Silas Marques Souza, 27 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica, ao tentar fazer uma ligação irregular de energia em um poste de alta tensão, na linha C01, km 17, da BR-319, na zona rural de Porto Velho.

Após serem acionados, os policiais foram até o local, juntamente com equipes do Corpo de Bombeiros e Energisa. Chegando ao endereço, as equipes encontraram Francisco pendurado em um poste de energia. Ele estava preso com uma corda.

O corpo do homem foi retirado pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Instituto Médico Legal (IML).