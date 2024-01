No começo da noite desta quinta-feira, 25, um motociclista foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional após perder o controle de sua motocicleta e cair em Vilhena. O acidente ocorreu por volta das 18h17 no cruzamento da Rua José Gomes filho com a Avenida Curitiba.

O incidente foi registrado por uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial. O motoqueiro cujo o nome não foi divulgado até o momento, perdeu o controle do veículo em circunstâncias ainda não esclarecidas, resultando em uma queda. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros no local do acidente.

O motociclista foi prontamente encaminhado para o Hospital Regional para receber atendimento médico. O estado de saúde dele é estável.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) também esteve presente no local para realizar os procedimentos cabíveis e investigar as circunstâncias do acidente. Peritos estão trabalhando para coletar informações que possam ajudar a esclarecer as causas da perda de controle da motocicleta.

