A construção da ponte de concreto do rio Araras, na BR-425 sentido Nova Mamoré e Guajará-Mirim, está próxima de ser concluída. As obras estão sendo acompanhadas pela deputada estadual Dra Taíssa Sousa, que frequentemente solicita recuperação e manutenção da atual estrutura de ferro, criada ainda durante a construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré (EFMM) há mais de 100 anos.

Um orçamento de R$ 4,2 bilhões destinados pelo Governo Federal viabilizou a construção da ponte de concreto do Rio Ribeirão e Araras, além de outras obras de infraestrutura no estado. A ponte de ferro, que logo será desativada, causa riscos à população que trafega pelo local. “Essa nova estrutura é um sonho, eu passo por aqui às vezes, mais de três vezes na semana e fico muito triste com a falta de segurança dessas tábuas. O tráfego aqui é intenso, as madeiras logo se desgastam”, expressou a deputada.

De acordo com trabalhadores atuantes na obra, a ponte está quase concluída, faltando apenas a pavimentação asfáltica. Segundo eles, não há data definida para conclusão, mas que o término será ainda este mês, dependendo também da questão temporal, já que o estado está em um período chuvoso.

A deputada segue acompanhando a obra e torce para que logo a população possa usufruir de mais uma conquista do estado. “Seguirei acompanhando todos os passos dessa construção e vou atualizando todos vocês para podermos comemorar juntos a entrega da ponte de concreto. Estou muito contente e agradecida a todos os empenhos realizados nessa construção, tenho certeza que quem passar por essa ponte, irá se sentir seguro”, afirmou a parlamentar.

A ponte é de extrema importância para região, tanto para o tráfego de pessoas e veículos, quanto para escoação de produtos agrícolas. E a entrega da estrutura não irá apenas melhorar a qualidade de vida de quem transita com frequência no local, mas também irá aquecer a economia do estado. A deputada também enfatiza os parabéns e agradecimentos ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes pelo desenvolvimento e rapidez do trabalho.