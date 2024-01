Durante o período de carnaval, o Governo do Estado de Rondônia por meio das forças de segurança estará realizando ações com policiamento ostensivo, intensificando as atividades nos diversos locais públicos e abertos onde ocorrem as festividades, manutenção da ordem e garantia da integridade física e patrimonial da população rondoniense.

As ações serão realizadas de forma integrada entre Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Técnico Científica, Corpo de Bombeiros, Conselhos Tutelares, Juizado Especiais, Ministério Público Estadual, prefeituras e órgãos municipais.

Segundo o comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia, coronel PM Regis Braguin, as ações serão executadas de forma integrada e abrangente para manter ordem e a segurança da sociedade. Neste ano as ações de policiamento vai contar com o suporte do Sistema Interativo de Segurança, com a utilização dos Totens.