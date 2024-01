Uma situação de violência doméstica e furto foi registrada na delegacia de Polícia Civil, pela Polícia Militar (PM), onde a vítima denunciou seu ex-marido, em Vilhena. Vítima pediu medida protetiva.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima acionou a PM e contou que sua motocicleta havia sido furtada no estacionamento do Park Shopping Vilhena. Contudo, ela foi a sala de câmeras de segurança do estabelecimento, onde reconheceu o autor do furto, como sendo seu ex-marido.

Diante dos fatos, a guarnição tentou fazer contato com o suspeito via telefone, porém, não conseguiu. Com isso, os militares foram até trabalho da irmã do suspeito indicado pela vítima e ao chegar, o suspeito foi visualizado com o referido veículo que havia subtraído.

O suspeito recebeu voz de prisão por furto e concordou pacificamente em ir até a delegacia para o registro de ocorrência. Entretanto, a vítima ainda relatou aos policiais, que no sábado dia 27, ela estava ainda morando na casa ex-cunhada provisoriamente, até encontrar outro local para ficar com o filho. Todavia, o agressor foi ao local e fez várias promessas para que ambos reatassem o relacionamento, porém, trouxe uma mulher de Cerejeiras para Vilhena e por este motivo, ambos iniciaram uma intensa discussão e o ex-marido não satisfeito com o acordo de divisão de bens entre eles, apareceu onde ela estava e queria levar embora a motocicleta Honda Bros que no acordo havia ficado com ela, e na confusão, ambos entraram em luta corporal e os dois sofreram escoriações.

Durante a briga, a família do suspeito interviu e por este motivo o mesmo não conseguiu seu intento de retirar a moto dela, o desentendimento aconteceu na presença do filho de um ano de idade. A vítima pediu medida protetiva contra o ex-marido, para que consiga prosseguir em paz com sua vida.

A Polícia Militar reitera seu compromisso de combater a violência doméstica, garantindo que as vítimas recebam o apoio necessário e que os agressores sejam responsabilizados judicialmente.