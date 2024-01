A segurança pública é um dos eixos que tem recebido atenção do Governo de Rondônia em especial ao que se refere a aparato tecnológico para a Secretaria de estado da Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec.

As entregas incluem equipamentos de informática, de tecnologia, veículos e armamentos para auxiliar as forças de segurança civis e militares durante seus trabalhos de patrulhamento e investigação. A mais recente ocorreu nesta segunda-feira, 29 em Porto Velho.

Os investimentos tem como objetivo fortalecer e aprimorar a capacidade operacional das forças de segurança, que incluem as Polícias Civil – PC e Militar – PMRO, além do Corpo de Bombeiros Militar – CBMRO e Superintendência de Polícia Tecnico-Científica de Rondônia. Entre os itens entregues estão: drone com visor termal; veículos pequenos e grandes, incluindo 2 novos caminhões para o Corpo de Bombeiros que serão enviados para os municípios de São Miguel do Guaporé Colorado do Oeste. Também foram entregues armas de fogo semiautomática de origem israelense; fuzis de alta precisão além de diversos equipamentos de proteção individual, que incluem capacetes e coletes balísticos, entre outros, para o combate à criminalidade.

INVESTIMENTO

No total o investimento nessa entrega ultrapassa R$ 83 milhões, sendo R$ 32.293.505,00 (trinta e dois milhões, duzentos e noventa e três reais, quinhentos e cinco reais) de recurso próprio (fonte 100); R$ 1.005.631,94 (um milhão cinco mil seiscentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos) de recursos do precatório TRT 14ª região; R$ 35.631.797,20 (trinta e cinco milhões, seiscentos e trinta e um mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte centavos) oriundos do Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP; R$ 9.188.724,00 (nove milhões, cento e oitenta e oito mil, setecentos e vinte quatro reais) da Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP, referente a doação de veículos, além de R$ 5.376.042,62 (cinco milhões, trezentos e setenta e seis mil, quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos) do Fundo Especial do Corpo de Bombeiros (Funesbom).

Para o governador Marcos Rocha, “esses investimentos são fundamentais para garantir que as forças policiais estejam bem equipadas e preparadas para enfrentar os desafios da segurança pública e já temos tido bons resultados, tendo em vista que vamos diretamente aos pontos mapeados pelo setor de inteligência”.

CIDADE SEGURA

De acordo com o Coronel BM Felipe Vital, secretário de Estado da Segurança, “essas entregas de equipamentos, armamentos e veículos são consideradas um trabalho preventivo estratégico, pois se destinam a presença mais efetiva de policiais nas ruas, dando meios e condições para uma melhor operacionalidade do agente de segurança pública. Uma das ações é o Programa Cidade Segura que inclui diversas operações policiais executadas de forma integrada e que buscam diminuir a quantidade de armas de fogo, drogas e foragidos nas ruas, tornando o ambiente mais seguro e reduzindo a possibilidade de ocorrência de crimes contra a vida”.

>>Vídeo abaixo:

>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>