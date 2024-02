O secretário de agricultura de Rondônia, Luiz Paulo teve a honra de participar do Fórum Amazônico de Smart Cities, promovido pelo Sebrae – RO, o evento visa a promoção da qualidade de vida da sua população, a eficiência energética e a preocupação constante com a sustentabilidade ambiental, social e também econômica.

O encontro aconteceu no dia 31 de janeiro e 01 fevereiro no auditório da Assembleia Legislativa de Rondônia. Durante o evento, foram discutidos ações inteligentes e inovadoras que podem contribuir para o desenvolvimento dos municípios amazônicos, explorando as potencialidades e possibilidades existentes na região.

De acordo com secretário Luiz Paulo, é fundamental encontrar soluções que promovam um crescimento sustentável e melhorem a qualidade de vida das pessoas que vivem na Amazônia, a exemplo do governo de Rondônia que instalou Totens de monitoramento que tem como finalidade, a redução da violência e da criminalidade, em Porto Velho foram instalados 30 pontos eletrônicos em forma de plataforma (Totens) e dez módulos eletrônicos de segurança, considerados sistema multifuncional que permitem o videomonitoramento, reconhecimento facial, leitura de placas de veículos e atendimento de emergência. Para a instalação da ferramenta em Porto Velho, foram investidos pelo Governo do Estado R$ 6.890.400,00 (seis milhões e oitocentos e noventa mil e quatrocentos reais) visando reforçar o trabalho de análise inteligente com a inovação tecnológica. “Essa iniciativa demonstra o compromisso do governador Marcos Rocha em buscar soluções modernas e eficientes para garantir o bem-estar dos cidadãos que vivem no estado. É preciso investir em tecnologia e desenvolvimento sustentável, a construção de uma cidade inteligente não depende apenas das instituições governamentais, mas também da colaboração e engajamento dos moradores”. Comentou Luiz Paulo.

Um dos momentos mais esperados do evento foi a palestra de Josep Piqué, que abordou o conceito de Smart Amazon, ele apresentou ideias e propostas para um futuro promissor na região. Suas ideias são muito inspiradoras e mostraram que é possível desenvolver a Amazônia de forma sustentável, aliando inovação, tecnologia e respeito ao meio ambiente.

Ao final do encontro, foram realizadas as assinaturas de convênios entre a Associação Rondoniense de Municípios (AROM) e a Prefeitura Municipal de Porto Velho, visando fortalecer as parcerias em prol do desenvolvimento inteligente dos municípios amazônicos.

A organização do evento ficou por conta do Sebrae, que se empenhou em proporcionar um ambiente propício para o diálogo e a troca de experiências entre os gestores públicos. “A iniciativa é louvável e mostra que, juntos, podemos buscar soluções que beneficiem não apenas a Amazônia, mas todo o país”. Comentou Eduardo Fumyari Valente, Superintendente do Sebrae Rondônia.

Para o secretário Luiz Paulo, fóruns como este são essenciais para promover o debate e a busca por soluções inovadoras, que possam impulsionar o desenvolvimento sustentável das cidades amazônicas. “Espera-se que esses encontros se repitam periodicamente, fomentando a criação de projetos e ações que realmente impactem positivamente a vida das pessoas e preservem o meio ambiente”. Finalizou Luiz Paulo.