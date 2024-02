Moradores do bairro Embratel, em Vilhena, enfrentam sérios problemas devido à falta de conclusão de uma obra por parte da prefeitura. Os moradores relatam que uma rua importante encontra-se transformada em um verdadeiro atoleiro, causando transtornos diários e comprometendo a qualidade de vida na região.

A obra, que deveria ter sido finalizada há alguns dias, pelo jeito está longe de ser concluída, deixando a via intransitável, especialmente em períodos de chuva. Os moradores afirmam que, além do desconforto, a situação gera prejuízos, danificando veículos e dificultando o acesso às residências. Em um cenário de insatisfação, os moradores se mobilizam para chamar a atenção das autoridades.

Os moradores registraram em vídeo a situação caótica em que se encontra a Rua Humaitá, no bairro Embratel, um atoleiro se formou após a secretaria de obras drenar a água de um buraco e colocar terra, porém, segundo os moradores a terra não foi compactada e após as chuvas o local virou uma verdadeira armadilha para quem trafega pela via. Além disso, a água não tem para onde escoar e acaba entrando nos quintais e até alagando as residências.

Diante desse cenário, os moradores continuam mobilizados, organizando protestos pacíficos e buscando apoio para pressionar a prefeitura a agir com celeridade. A expectativa é de que a situação seja resolvida o mais rápido possível, proporcionando alívio para a população do bairro Embratel e restaurando a infraestrutura adequada à região.

O Extra de Rondônia deixa espaço caso o secretário de obras Laércio Torres queira falar sobre o assunto.

>>>Vídeo: