O Democracia Cristã de Rondônia (DC27) nomeou na noite de terça-feira, 30, a nova Presidente do Democracia Cristã em Candeias do Jamari.

Stefane Queiroz é bacharel em direito, ex-Secretária Municipal de Assistência Social de Candeias do Jamari e esposa do influente político Valteir Queiroz, eleito prefeito de Candeias nas eleições de 2020 com uma expressiva votação.

Stefane assume a presidência do DC27 com o compromisso de reconduzir o partido ao protagonismo político no município. Para isso, ela afirma que o partido traçará como prioridade devolver aos candeienses a certeza de que “Candeias tem jeito”.

“Amo Candeias do Jamari e estou certa de que o nosso povo quer e merece que a cidade retome o caminho do progresso. Enquanto Deus me der forças, me dedicarei a contribuir para que a cidade retome a trajetória de crescimento interrompida por forças políticas que priorizam seus interesses pessoais e, infelizmente, nunca conseguiram aceitar a vitória do povo em 2020, consagrada pelo voto popular”, concluiu Stefane Queiroz.