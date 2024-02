Na última terça-feira,30, o presidente da CBF recebeu na sede da entidade no Rio de Janeiro o presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, Heitor Costa foi um dos 5 presidentes de federações convidados por Ednaldo Rodrigues e o único da região norte.

O convite de Ednaldo Rodrigues demonstra o prestígio do presidente da FFER Heitor Costa junto a CBF. Junto dos presidentes de federações convidados Ednaldo Rodrigues acompanhou os sorteios dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2024, que definiram os jogos entre os Estados de Rondônia e Pará, com o Porto Velho recebendo a equipe do Remo e o Ji-Paraná enfrentando o Paysandu.

Além de acompanhar o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil, Heitor Costa também se reuniu com o presidente Ednaldo para discutir o futebol de Rondônia, como o Rondoniense 2024 principal competição da FFER e o legado FIFA com a conclusão da obra do Centro de Desenvolvimento do Futebol, “o presidente Ednaldo me recebeu mais uma vez muito bem, eu estive em todos os setores da CBF aproveitei pra resolver algumas pendências de filiados e outras solicitações do futebol de Rondônia, me reuni também com a diretoria do legado FIFA foi o dia muito produtivo para o nosso futebol” citou o presidente Heitor Costa.