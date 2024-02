Porto Velho, RO – No mundo digital, as redes sociais têm se tornado plataformas de destaque para a divulgação de conteúdo criativo e divertido.

Recentemente, a blogueira e jornalista Any Diuly Fogaça chamou a atenção ao compartilhar um vídeo que viralizou, alcançando mais de 150 mil visualizações em suas contas do Instagram e Facebook.

O vídeo em questão, intitulado “Carnaval chegando, Menino de Vó Vai Ficar Com Vó”, conta com a participação dos três filhos de Any Diuly, sua sobrinha e uma amiga.

Com um enredo descontraído e bem humorado, o conteúdo conquistou a empatia dos internautas, que o compartilharam amplamente.

Any Diuly, conhecida por seus trabalhos na televisão e nas redes sociais, expressou sua gratidão pelo sucesso alcançado pelo vídeo.

Em suas palavras: “Obrigado a todos que estão assistindo e compartilhando o vídeo, isso nos dá ânimo para novas produções nas redes sociais”.

A blogueira Any Diuly Fogaça tem conquistado admiradores e seguidores em seu cotidiano, compartilhando dicas de moda, viagens e estilo de vida.

A forte repercussão do vídeo “Carnaval chegando, Menino de Vó Vai Ficar Com Vó” evidencia o poder das redes sociais como canais de entretenimento e diversão.

A criatividade e o carisma de Any Diuly está conquistando o público, tornando-a uma influenciadora digital cada vez mais relevante.

O sucesso alcançado por Any Diuly Fogaça nesse vídeo serve como incentivo para a produção de novos conteúdos em suas plataformas digitais.

Seus seguidores podem esperar por mais vídeos divertidos e conteúdos de qualidade, reforçando sua posição como uma figura influente no mundo online.

Portanto, vale a pena ficar de olho nas redes sociais de Any Diuly Fogaça para acompanhar suas próximas produções.

O vídeo “Carnaval chegando, Menino de Vó Vai Ficar Com Vó” é apenas uma amostra do talento e da capacidade de entretenimento dessa blogueira que conquistou o coração do público com seu carisma e autenticidade.

>>>Vídeo: