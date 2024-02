A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou neste final de semana uma colisão entre carros na Avenida Jô Sato (BR-174) – com a Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral), em Vilhena. Apesar dos estragos nos veículos, não houve feridos.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do Chevrolet Tracker, que trabalha como motorista de aplicativo teria feito uma conversão, e com isso, acabou fechando o condutor do carro Ford Ka, que não conseguiu frear nem desviar.

Na colisão, os dois veículos tiveram danos significativos, porém, não houve feridos, apenas danos materiais. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para registrar a ocorrência.

>>>Vídeo abaixo: