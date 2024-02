A diretoria da Sicoob Credisul realizou no último sábado, 3 de fevereiro, a primeira reunião de delegados, marcando o início das atividades que antecedem as Pré-Assembleias 2024, programadas para acontecer no Acre, Amazonas, Mato Grosso e Rondônia.

O encontro, que contou com a participação presencial e remota de delegados de todas as unidades da cooperativa, foi conduzido por Ivan Capra e Vilmar Saúgo, presidente do Conselho de Administração e diretor Executivo da Sicoob Credisul, que trouxeram uma prévia do que será discutido nas Pré-Assembleias, destacando a prestação de contas referente ao ano de 2023.

O evento também serviu de palco para apresentar o comprometimento da Sicoob Credisul com os projetos socioambientais desenvolvidos pela cooperativa. Vídeos apresentaram diversas iniciativas realizadas nas comunidades onde a cooperativa está presente, demonstrando o papel ativo no desenvolvimento social e econômico dessas regiões. Um dos momentos de destaque na reunião foi a apresentação da conta kids, com o delegado Carlos Eduardo Sartor compartilhando sua experiência em iniciar a vida financeira dos netos na cooperativa. Esse exemplo prático reforçou a importância do cooperativismo no planejamento financeiro familiar.

Um dos dados mais significativos revelados na reunião foi a somatória do balanço social, que atingiu a expressiva marca de R$ 1,2 bilhão em resultados entregues no período de 2000 a 2023. “Esse resultado é motivo de orgulho para gente, ao longo desses anos vemos o que conseguimos fazer pela economia. Com ele nós fortalecemos a cooperativa, distribuímos dinheiro entre os cooperados e desenvolvemos social e economicamente as regiões onde estamos presentes”.

André Mendes, delegado em Cerejeiras (RO), expressou sua satisfação com a gestão da Sicoob Credisul e enfatizou a importância da transparência na apresentação dos resultados. “É importante perceber o nível de profissionalismo que é gerida nossa cooperativa, e levar isso para os nossos negócios. Parabéns pela transparência e a forma com que foram tiradas as dúvidas. Convido os cooperados a participarem das pré-assembleias para entender como está sendo conduzido o seu negócio”.

Ao encerrar a reunião, Capra destacou o propósito de nivelar os delegados com os acontecimentos do último ano, apresentando a proposta do conselho para a distribuição de sobras em 2024. Ele ressaltou o orgulho da cooperativa pelos resultados alcançados, evidenciando a contribuição para a economia local ao longo dos anos. O processo assemblear será concluído em abril, mas os resultados apresentados na reunião já apontam para um ano promissor.