Pimenteiras do Oeste, localizada a 851 km de Porto Velho, em Rondônia, recebeu na noite de segunda-feira, 5 de fevereiro, a diretoria da Sicoob Credisul para pré-assembleia do ano.

O encontro aconteceu no Centro de Eventos e foi conduzido por Ivan Capra, Vilmar Saúgo e Dante Hahn, presidente do Conselho de Administração, diretor Executivo e Operacional da cooperativa, que fizeram a apresentação dos resultados referentes a 2023. A noite contou ainda com uma breve apresentação dos alunos da Polícia Militar Mirim, projeto social apoiado pela cooperativa.

Um dos pontos altos apresentados foram os projetos socioambientais e de sustentabilidade desenvolvidos pela instituição no município. Para se ter uma ideia, em 2023, o ‘Somos Todos Guaporé’ recolheu 3,2 toneladas de resíduos dos acampamentos de pesca. O ‘Plantar o Futuro’ plantou 300 novas árvores em uma ação realizada em dezembro. Outro destaque foi a divulgação da entrega das obras do Hospital Cooperar, que desempenhará um papel crucial no atendimento à saúde para toda a região do Cone Sul de Rondônia.

O município de Pimenteiras do Oeste, conhecido por sua extensa área territorial, se destaca por estar entre os maiores produtores de grãos de Rondônia, segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Além disso, é reconhecido pelo forte ecoturismo e o ‘Festival de Praia’. Apesar de contar com uma das populações mais reduzidas do Estado, a Sicoob Credisul demonstrou confiança no potencial local, consolidando-se como a única instituição financeira na cidade.

Vilmar Saúgo ressaltou a importância da presença ativa da cooperativa na comunidade, além da satisfação em apresentar os resultados a cada ano.” A cooperativa está crescendo muito sólida, contribuindo significativamente com o desenvolvimento econômico e social das comunidades. Cumprindo com seu papel e vamos continuar nesta rota”.

Em 2023, a unidade apresentou um crescimento dentro das expectativas, registrando um aumento de 14% no número de cooperados e 12% no capital social. Os números totais da Sicoob Credisul surpreenderam, alcançando um expressivo resultado de R$ 295 milhões. Atualmente, a cooperativa conta com 46 agências físicas nos Estados de Rondônia, Mato Grosso, Acre e Amazonas, com mais de 100 mil cooperados e ativos que ultrapassaram os R$ 6,4 bilhões, colocando-a entre as maiores cooperativas financeiras do País.

Fernanda Oliveira, cooperada há 3 anos, expressou seu contentamento enfatizando os benefícios e a transformação na cidade. “Tenho visto as mudanças na nossa comunidade com os projetos sociais. Para mim é gratificante fazer parte da Sicoob Credisul”, afirma.