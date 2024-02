O deputado estadual Cássio Gois, (PSD), visitou o Hospital Regional de Vilhena na última terça-feira, 6, e foi recebido pelo presidente da Santa Casa de Chavantes, Anis Ghattás Mitri Filho, que apresentou as mudanças implementadas em uma das unidades de saúde sob sua gestão.

O parlamentar ouviu a equipe da Santa Casa e direção do HRV pela prefeitura e demonstrou surpresa com os avanços conquistados pela entidade em 2023. Em seguida, foi conhecer as instalações do hospital, que atualmente passa por importante reforma das alas de enfermarias. Cássio Gois enalteceu o modelo de gestão adotado pela Santa Casa e enfatizou que, fazendo parte da Comissão de Saúde da Assembléia Legislativa de Rondônia, tem como meta identificar as dificuldades da área da saúde e apresentar soluções para as demandas. “A Santa Casa passou a ser referência em saúde pública em Rondônia e o estado não pode deixar de aproveitar essa expertise acumulada pela entidade em diversos estados”, disse o deputado.

Segundo o presidente da Santa Casa, Anis, esta nova etapa permitirá à Santa Casa ajustar melhor todos os procedimentos do HRV, da UPA e do Instituto do Rim, que são as unidades de saúde geridas pela instituição em Vilhena e isso garantirá ainda maior eficiência na prestação dos serviços à população.

No final da visita, o deputado agradeceu a receptividade do presidente da SCMC e se colocou à disposição para colaborar no que for necessário para manter o sistema de saúde de Vilhena funcionando adequadamente, como vem fazendo a Santa Casa.