Em mais um movimento importante em favor do desenvolvimento inclusivo de Rondônia, Confúcio Moura acerta com o governo federal a instalação de mais um campus do IFRO no estado.

Após reunião com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, no Palácio do Planalto, nesta sexta-feira ,9, o senador Confúcio Moura (MDB-RO) anunciou a implantação do Campus do Instituto Federal de Rondônia (IFRO) no município de Buritis, a 320 quilômetros de Porto Velho.

O Campus do IFRO em Buritis, poderá atender alunos dos municípios de Montenegro (11.548 habitantes), Campo Novo de Rondônia (8.844 habitantes), Alto Paraíso (16.320 habitantes) e Nova Mamoré (25.544 habitantes).

“Além de ser polo de sua microrregião, a cidade de Buritis fica a 130 quilômetros de Ariquemes, local do campus do IFRO mais próximo, o que obriga os alunos a viajarem longas distâncias todos os dias. Com a instalação do campus em Buritis, facilitará o acesso aos alunos dos municípios da região do Vale do Jamari”, afirma Confúcio Moura.

“Este conjunto de municípios, suas localizações e suas necessidades, que reúnem 100 mil habitantes, nos levaram a optar por Buritis. Os cursos técnicos profissionalizantes, de ensino médio e de graduação superior que serão oferecidos, suprirão as necessidades da dinâmica econômica regional, fortemente baseada na agricultura e na agropecuária. São setores que precisam de mão de obra especializada para agregar valor, coisa em que o IFRO tem muita expertise. A região vai ganhar um grande aliado para o seu desenvolvimento”, avalia o parlamentar.

Em tempo

O município de Buritis possui uma população de 27.992 habitantes (IBGE 2022) e tem na agropecuária a sua principal atividade econômica.