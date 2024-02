Seguindo com a rodada das Pré-Assembleias Sicoob Credisul 2024, os associados de Cabixi, a 806 km de Porto Velho, em Rondônia, conferiram o desempenho da agência ao longo de 2023. Ivan Capra, presidente do Conselho de Administração da Sicoob Credisul, destacou o crescimento expressivo da unidade e sua consolidação na cidade. O evento, realizado no salão paroquial da cidade Pe. Sebastian Vadakumpadan, reuniu aproximadamente 700 participantes.

A agência de Cabixi conquistou números impressionantes, com aumentos de 35% no capital social, 32% na carteira de crédito, 29% no número de cooperados e 21% em depósitos totais. Com 15 anos de existência, a agência desempenha um papel vital na região do Cone Sul de Rondônia, que está experimentando um despertar econômico acelerado.

Ivan Capra enfatizou o compromisso da Sicoob Credisul em ser parceira da comunidade, destacando a capacidade da agência em atender a todas as demandas. “A agência de Cabixi passou por uma melhora significativa nos últimos anos, e 2023 refletiu isso. Conseguimos um resultado sensacional. Queremos ser parceiros da comunidade. Nossa missão é trazer ainda mais desenvolvimento para deixar essa região cada vez mais rica”.

Gilson Germano, delegado de Cabixi, enfatizou a importância do cooperativismo e da participação ativa dos associados, destacando que é através desses eventos que eles ficam atualizados sobre as atividades da cooperativa. “Este é o nosso negócio e é aqui que vemos tudo que acontece na nossa cooperativa. Temos projetos sociais muito importantes para nossa comunidade que contribuem para o desenvolvimento da região”.