No último fim de semana, o pioneiro coloradense Nilo Roberto Coradini, de 69 anos, teve a oportunidade de reencontrar parentes e celebrar os laços familiares no 6º Encontro da Família Coradini, realizado em Capanema, no estado do Paraná. O evento reuniu membros da família de diferentes regiões do país para momentos de confraternização e recordações.

O encontro, que já se tornou uma tradição entre os Coradinis, foi marcado por momentos de muita emoção e alegria. Os participantes puderam compartilhar histórias, relembrar momentos marcantes e fortalecer os laços que os unem como uma grande família.

Para o coloradense presente no evento, participar do encontro foi uma experiência única e gratificante. Ele destacou a importância de momentos como esse para fortalecer os laços familiares e manter viva a tradição de reunir-se regularmente para celebrar a união e o amor entre parentes.

O 6º Encontro da Família Coradini também foi uma oportunidade para os participantes conhecerem mais sobre a história e as origens da família, além de fortalecer os laços de amizade e camaradagem entre os presentes.

Eventos como esse demonstram a importância de preservar e valorizar as raízes familiares, cultivando a união e o afeto entre os membros da família. Que esses encontros continuem a acontecer por muitos anos, fortalecendo os laços familiares e proporcionando momentos de felicidade e união para todos os participantes.

O 7º encontro da família Coradini já está marcado para março de 2025 – na cidade de Itaipulândia – Paraná. A data prevista é no domingo de Carnaval, nos dias 08 e 9.

