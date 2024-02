Prepare-se para uma noite de muita música e diversão, pois nesta sexta-feira, 16, Jefferson Lázaro e outros artistas de renome vão animar o 1º “Carnarock”, em Vilhena. O repertório será repleto de sucessos e energia contagiante. Os artistas prometem agitar o público e fazer desta uma festa inesquecível.

Em visita ao Extra de Rondônia, Jefferson Lázaro, disse que o evento será um grande espetáculo, sendo o melhor do carnaval com o ritmo vibrante do rock, criando uma atmosfera única e envolvente para os foliões. E com a presença de Jefferson Lázaro e demais artistas no palco, a diversão está garantida para todas as idades.

O evento acontece a partir das 20h, no Gamboa. Não perca a oportunidade de vivenciar uma noite incrível ao som de grandes sucessos interpretados por talentos musicais mais reconhecidos da região.

Traga seus amigos, vista sua melhor fantasia e venha se divertir no 1º “Carnarock”, nesta sexta-feira em Vilhena. Prepare-se para dançar, cantar e celebrar a folia de uma maneira única e empolgante.

O Gamboa está localizado à Rua Paulo Rogério Fornari, centro de Vilhena. A casa inova e promete ser mais um espaço alternativo importante para o lazer dos vilhenenses e turistas que visitam a cidade clima da Amazônia.