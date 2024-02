A deputada federal por Rondônia, Silvia Cristina (PL), visitou novamente o Hospital Regional de Vilhena para ver de perto os avanços assegurados pela gestão da Santa Casa de Chavantes durante o primeiro ano de trabalho.

A deputada foi recebida pelo presidente da entidade, Anis Gatthás Mitri Filho, que falou sobre as mudanças ocorridas no primeiro ano e as perspectivas para o novo contrato. Silvia Cristina, que é uma defensora da saúde, reconheceu a importância da terceirização em alguns setores e falou da experiência positiva da Santa Casa em Vilhena.

Durante a reunião, a deputada lembrou sua luta em prol da saúde do estado e enfatizou que o modelo de gestão adotado pelo prefeito Florí Cordeiro, foi a escolha certa para superar os problemas que a saúde pública de Vilhena vinha enfrentando ao longo do tempo.

Silvia Cristina parabenizou toda a equipe da Santa Casa e servidores do município pelos resultados apresentados e se colocou à disposição para contribuir sempre que possível com suas emendas para assegurar recursos para o Hospital Regional, UPA e Instituto do Rim de Vilhena.

Anis agradeceu a presença da deputada e disse que na semana passada o hospital foi visitado por diversos parlamentares que vieram conhecer de perto o modelo de gestão da Santa Casa, que vem ganhando o cenário político do estado como uma das mais acertadas decisões de um prefeito, tendo seu reflexo repercutido em todo o estado de Rondônia.