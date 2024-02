No último sábado, 10, o espaço infantil “Cantinho do Saber”, em Vilhena, foi palco de um belo gesto de solidariedade, onde mães atípicas foram honradas e beneficiadas com uma emocionante ação social.

O evento, organizado por duas acadêmicas de psicologia com apoio de algumas lojas, teve como objetivo reconhecer e apoiar essas mulheres que desempenham um papel tão importante na sociedade.

A ação “Resgatando a Autoestima” teve como finalidade a troca de experiência entre as mães atípicas. As organizadores ofereceram as mães diferentes serviços, como: maquiagem, palestra e troca de experiência, além disso, foi servido um delicioso lanche.

A acadêmica de psicologia Leonira Ofrunã Rodrigues Bresciani, falou a reportagem do Extra de Rondônia como ela e a colega Thailanna Moura, também estudante de psicologia deram início ao projeto, denominado, “A importância de as mães atípicas terem um tempo para si”.

De acordo com Leonira, o projeto foi criado no início de 2023, tendo em vista que as mães de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), problemas funcionais na categoria produtividade, sendo que o ato de trabalhar, cuidar da casa, fazer compras e para ir ao banco. E na categoria de auto cuidado não é diferente, ou seja, a vida de uma família pode ser transformada com o nascimento de um filho, ainda mais se ele exigir cuidados extras.

Ainda segundo a organizadora, o objetivo do evento é incentivar o auto cuidado, a prevenção, mas também a beleza, a importância do bem estar, pois estando com saúde, bem fisicamente como o uso da maquiagem, já é um grande avanço e é isso que viemos proporcionar”, comenta leonina.

As mães atípicas, que cuidam com amor e dedicação de filhos com necessidades especiais, foram recebidas com carinho e gratidão durante o evento. Elas foram homenageadas por sua força, coragem e amor incondicional, e receberam apoio emocional, além de diversos benefícios e presentes como forma de reconhecimento por sua jornada.

A iniciativa reforça a importância de reconhecer e valorizar o trabalho das mães atípicas, que enfrentam desafios diários com amor e resiliência. É fundamental que a sociedade esteja atenta às necessidades dessas famílias e ofereça apoio e suporte em suas jornadas.

Que esta ação social inspire mais gestos de solidariedade e empatia em nossa comunidade, fortalecendo os laços de amor e compaixão entre todos os seus membros.

