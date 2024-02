Nesta sexta-feira, 16, uma simples transação de transferência de veículo tomou um rumo sombrio em Vilhena, culminando com os envolvidos conduzidos à delegacia de Polícia Civil.

O que inicialmente deveria ser um procedimento rotineiro transformou-se em um incidente assustador envolvendo ameaças de morte e agressões físicas.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a situação começou a escalar quando o vendedor, identificado pela inicial “J.”, e o comprador, pai e filho identificados pelas iniciais “W.” e “G.”, se desentenderam. J. teria trancado pai e filho no escritório, ameaçando-os ao afirmar que tinha porte de arma e que resolveria o problema naquele momento, impedindo que as vítimas saíssem. Em seguida, três homens entraram na sala. O filho conseguiu escapar e acionou a Polícia Militar, que chegou rapidamente ao local.

J., relatou aos policiais que pai e filho foram ao seu escritório e, após desentendimentos sobre a transferência do veículo, ameaçaram buscar uma arma no carro para resolver o problema. Por esse motivo, trancou a porta, impedindo-os de sair. No entanto, nenhuma arma de fogo foi encontrada com nenhum dos envolvidos.

O caso está sendo investigado pelas autoridades para esclarecer as circunstâncias exatas e determinar as responsabilidades dos envolvidos.