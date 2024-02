Em visita ao Extra de Rondônia na tarde desta terça-feira, 20, Maria Luiza da Silva Oliveira, 10 anos, compartilhou seu sonho de participar do “Miss Rondônia Beleza Brasileira Mirim 2024”, que acontecerá no próximo sábado, 24, em Porto Velho.

Como modelo vilhenense, representante da agência Voggue Models desde os 8 anos, Maria Luiza conta que o incentivo para seguir essa carreira veio de sua mãe, Solange Camilo. Durante dois anos conquistou o título de “Miss Vilhena Mirim” e “Miss Vilhena Mirim Beleza Brasileira 2023”.

“Sou uma criança diversificada. Gosto de desfiles, de maquiagem, de moda, de animais, de me encontrar com as amigas e também gosto de fugir um pouco do padrão. Faço curso de inglês, toco bateria e sou apaixonada por música eletrônica, além de ser fã do DJ Alok”, comenta.

No entanto, o maior desafio será enfrentado no próximo dia 24, no Miss Rondônia Beleza Brasileira, em Porto Velho.

Entretanto, a mãe de Maria Luiza não tem condições financeiras para arcar com o valor total das passagens de ida e volta até a capital rondoniense, e por isso pede contribuição da população para ajudar Maria Luiza a realizar esse sonho.

Maria convida a população para acompanhar o concurso pelo seu Instagram @malu2013oliveira e pelo Instagram do Miss Rondônia Beleza Brasileira 2024 @newmodelsnewface.

Para mais informações a mãe deixa a disposição o número: (69) 9 9907-8072 / Solaine Camilo.