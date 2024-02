Vai começar o Rondoniense 2024, a principal competição esportiva de Rondônia, neste ano serão seis clubes disputando o título, vagas e premiações das competições nacionais do próximo ano.

A competição terá 36 jogos, com dez rodadas de confrontos de ida e volta na primeira fase, os quatros clubes melhores classificados seguem para a segunda fase, a semifinal de cruzamento olímpico, o conhecido mata mata, com o primeiro colocado enfrentando o quarto e segundo enfrentando o terceiro colocado, quem levar a melhor avança para a final e se garante na Copa do Brasil 2025.

A terceira fase será a final decidindo o campeão Rondoniense e vagas no Brasileiro Série D e Copa Verde.

Barcelona X Porto Velho – Aluízio Ferreira às 15h30

O Barcelona estreia casa nova, neste ano o clube manda seus jogos na capital, destaque para Erick, Anderson Santana e Weslei Silva, eles foram os responsáveis pelos gols da vitória do Barcelona-RO no confronto contra o Oriente Petrolero da Bolívia.

O Porto Velho vem embalado para a estreia após fazer história sendo a primeira equipe de Rondônia a se classificar para segunda fase da Copa da Brasil nesse novo formato de jogo único, a equipe bateu o Clube do Remo por um a zero e se garantiu na sequência da competição.

União Cacoalense X VEC

O União Cacoalense vem forte pra conquistar o tri campeonato, a equipe anunciou três reforços para a competição do goleiro Rodrigo e os meio-campistas Caio Lima e Marquinhos que foram campeões pelo Real Ariquemes em 2023, Rodrigo é tratado como joia em Rondônia desde que surgiu para o futebol.

O VEC vem sob o comando de Edilsinho que brilhou em campo vestindo a camisa do Lobo do Serrado, destaque para Gabriel Andrade, o Biel, ele deu assistência para um dos gols do Ji-Paraná que garantiram o título do returno do Rondoniense 2023.

Ji-Paraná X Genus

O Jipa atual vice campeão estreia em casa e a partida será uma prévia para o jogo diante do Paysandu pela Copa do Brasil. Destaque para o goleiro Gabriel Batista que fez uma boa competição em 2023 e retorna a equipe.

O Genus estreia fora de casa e diante do jipa e deve apresentar suas forças para conquistar o Bicampeonato, destaque para o goleiro Júlio César um dos reforços apresentados pela equipe grená o Rondoniense 2024. O atleta de 1,87 tem passagens pelo Fluminense-RJ, na base, Água Santa-SP, Assisense-SP, Rio Branco de Venda Nova-ES, Velo Clube-SP, Operário de Caarapó-MS e Friburguense-RJ.