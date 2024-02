O jogo entre VEC (Vilhena Esporte Clube) e União Cacoalense, agendado para as 19h deste sábado, 23, no estádio Aglair Tonelli, em Cacoal, promete ser um confronto emocionante no cenário do futebol rondoniense.

Ambas as equipes estão determinadas a conquistar a vitória e somar pontos importantes no campeonato.

O VEC, com sua tradição e história no futebol, buscará consolidar sua posição na tabela de classificação, enquanto o União Cacoalense tentará surpreender e garantir uma vitória crucial em casa.

Os fãs de futebol da região certamente estarão ansiosos por este confronto, que promete momentos de grande emoção e rivalidade saudável dentro de campo.

>>>Veja tabela da primeira fase e escala de arbitragem 1ª rodada: