Na última quarta-feira (21), a deputada estadual Dra. Taíssa (PSC) esteve no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em Brasília, para buscar informações sobre o atual estado do museu de Guajará-Mirim, que encontra-se sem funcionamento.

Antes da visita à capital federal, a parlamentar já havia acionado o Governo do Estado de Rondônia em busca de esclarecimentos sobre a revitalização do museu.

Em resposta, o governo destacou a responsabilidade da Jirau Energia na revitalização do Museu, conforme estabelecido nas Medidas Compensatórias. A empresa de energia, que opera na região, é apontada como a principal responsável por garantir a restauração e manutenção do patrimônio histórico.

Durante a visita ao Iphan, a Dra. Taíssa teve a oportunidade de obter informações importantes sobre o andamento do projeto de revitalização. Segundo eles, o projeto está em fase de análise, estando dentro dos prazos estabelecidos. Caso seja aprovado, a reforma do Museu de Guajará-Mirim poderá ter início em breve, devolvendo à comunidade local e aos visitantes um espaço cultural de relevância histórica.

A deputada destacou a importância do Museu como um patrimônio cultural e histórico, ressaltando a necessidade de agilidade no processo de revitalização. “O museu desempenha um papel fundamental na preservação da história e da cultura da região. Estamos empenhados em garantir que esse espaço seja restaurado e possa novamente contribuir para a educação e enriquecimento cultural de nossa comunidade”, afirmou a parlamentar.

A Jirau Energia, por sua vez, reafirmou seu compromisso com as medidas compensatórias estabelecidas, enfatizando seu papel na preservação do patrimônio cultural e histórico da região onde atua. A empresa se comprometeu a colaborar com as autoridades e órgãos competentes para garantir a efetiva revitalização.

A expectativa agora é de que o projeto seja aprovado pelo Iphan, permitindo que a tão aguardada reforma do Museu de Guajará-Mirim se inicie, proporcionando à comunidade local e aos visitantes um espaço renovado e enriquecedor. A Dra. Taíssa continuará acompanhando de perto o desdobramento desse processo, buscando assegurar que o patrimônio histórico seja preservado e valorizado.