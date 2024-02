Na noite deste domingo, 25, uma cena de violência chocou os moradores da Rua Girassol, no bairro Jardim Primavera, Vilhena, quando criminosos armados dispararam contra um local suspeito de funcionar como ponto de venda de drogas, resultando em uma pessoa ferida.

Segundo informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, por volta das 21h40, vários tiros foram ouvidos na região, onde está situada a suposta boca de fumo. Vale ressaltar que esse local já foi palco de um homicídio e duas tentativas de homicídio em 2 de dezembro de 2023 (leia mais AQUI e AQUI). Os disparos causaram pânico entre as pessoas presentes no imóvel.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou uma pessoa ferida por um dos disparos. A vítima, cuja identidade não foi divulgada até o momento, foi prontamente socorrida e encaminhada ao hospital. Informações extraoficiais indicam que seu estado de saúde não é grave.

As autoridades policiais estão empenhadas em investigar o ataque e identificar os responsáveis pelos disparos. A suspeita inicial é de que o tiroteio possa ter sido motivado por disputas entre facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas na região. No entanto, até o momento, nenhuma hipótese foi confirmada oficialmente.