A Defesa Civil Municipal de Porto Velho informou que o nível do rio Madeira pode atingir a cota de 14,20 metros na próxima sexta-feira, 1. O gerente da Defesa Civil, Anderson Luiz, explicou que as chuvas na cabeceira do rio Beni, na Bolívia, estão contribuindo para o aumento do nível do rio Madeira na capital de Rondônia.

“Isso é apenas uma previsão, não podemos afirmar se chega ou não a cota esperada, por conta das chuvas naquela região. Mas estamos preparados para atuar ainda mais, caso seja necessário”, disse Anderson Luiz.

Caso a cota estimada seja atingida nos próximos dias, a Defesa Civil deve entrar em estado de atenção. “Esse estado de atenção serve para o próprio órgão redobrar a atenção, monitorando ainda mais as comunidades ribeirinhas atingidas com a água do rio quando a cota atinge os 15 metros”, explicou o gerente da Defesa Civil.

Nesta quarta-feira, 28, a régua que mede o nível do rio Madeira registrou a cota de 13,70 metros, segundo a Defesa Civil. Anderson Luiz destacou que a cota de 10 metros é a média esperada para essa época do ano.

A Defesa Civil de Porto Velho está monitorando a situação e orienta a população a ficar atenta aos alertas e recomendações do órgão, principalmente as comunidades ribeirinhas que podem ser afetadas pelo aumento do nível do rio Madeira.