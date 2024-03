A Escola Santa Marcelina Marcelo Candia, localizada na BR-364, km 17 – zona rural de Porto Velho, recebeu, na tarde da última quarta-feira (28), a primeira parcela de uma emenda parlamentar no valor de R$ 36 mil destinada à melhoria da unidade educacional.

O recurso foi viabilizado pela deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) e representa um investimento essencial àquela comunidade.

Em sua fala, a parlamentar reconheceu o trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos e com muito esforço para garantir o acesso à educação de qualidade aos estudantes. “Durante a visita que fizemos, pudemos constatar a necessidade dos aparelhos de ar-condicionado, pois os equipamentos têm uma vida útil. E, vimos isso. Portanto, é uma honra estar participando deste projeto que ajuda na formação de muitas crianças, que sabemos ser o futuro de nossa nação. Este trabalho é muito bonito e que possamos continuar ao lado deste trabalho importante”, falou Ieda Chaves.

A diretora da escola, Irmã Maria de Lourdes Javaro, por sua vez, agradeceu o apoio da deputada e do Governo do Estado. “Se não fosse essa ajuda, essa mão estendida, nós não existiríamos mais porque é uma escola que atende crianças pobres ou de classe média que não têm condições de ter uma escola melhor. Então, o Estado ao investir em nossa escola ou em outras unidades, está colaborando para que saiam crianças que no futuro serão profissionais que se destacam. Estamos fazendo a nossa parte”, disse.

Benefícios

A emenda parlamentar garantiu a compra de quatro aparelhos de ar-condicionado. Desta forma, o investimento beneficiará diretamente mais de 500 alunos em vulnerabilidade social, proporcionando a eles um ambiente de ensino equipado e mais confortável para um trabalho eficiente. A instituição oferece ensino fundamental e médio, além de atividades extracurriculares como música, dança e esportes.

Registros

A cerimônia de entrega contou com a presença do Pe. João Batista da Costa Coelho, pároco da Paróquia Santa Clara e de Claudi Rocha, secretário municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), além de assessores do Legislativo.