A Associação dos Produtores de Soja e Milho de Rondônia (Aprosoja-RO) empossou sua nova diretoria na noite da última quarta-feira (28).

Potência na produção de grãos, o estado, assim como o restante do país, vem enfrentando inúmeros desafios na produção rural.

Na cerimônia de posse, o senador Jaime Bagattoli (PL) destacou, por exemplo, os desafios que aguardam o setor produtivo no próximo biênio, como a influência climática, a alta carga tributária e dificuldades no armazenamento e escoamento da produção.

“O setor produtivo no Brasil vai viver um ano atípico. Tudo indica que teremos dificuldades no clima, um cenário político e econômico pouco favorável e problemas já conhecidos como os altos impostos e as dificuldades de armazenamento e escoamento dos nossos grãos. Por isso, é importante que entidades como a Aprosoja estejam fortalecidas e mais atuantes do que nunca”, afirmou o senador.

O parlamentar também lembrou de alguns projetos importantes para o setor que estão em tramitação no Senado, como o Projeto de Lei 4.314/2023 que busca destinar os valores das multas ambientais à agricultura familiar; o PL 195/2023 que busca equiparar os produtos de alimentação animal aos bens essenciais, além da aprovação do Marco Temporal.

A Aprosoja-RO reconduziu Adair José Menegol à presidência e a nova diretoria eleita valerá para o biênio 2024/2025.