O Governo de Rondônia tornou público na quinta-feira (29), por meio da Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (Segep), o Edital Nº 27/2024, em referência ao Processo Seletivo Simplificado da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

O objetivo é a contratação temporária de profissionais para ocuparem vagas para os cargos de Professor Classe C (graduações diversas), Técnico Educacional Nível II, Cuidador e Técnico Educacional Nível II/Intérprete de Libras, para atuar nas escolas da Rede Pública Estadual de Ensino.

As inscrições vão ser realizadas somente via internet, por meio do link https://sistemas.seduc.ro.gov.br/seletivo/web, no período de 6 a 11 de março.

CONTRATO

No ato da inscrição, o candidato deve marcar em campo específico – uma única opção de vaga/localidade. A inscrição precisa ser concluída para sua efetivação. Os candidatos aprovados dentro do quantitativo de vagas ofertadas serão admitidos em caráter temporário, pelo prazo de um ano, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, a contar da data de assinatura do contrato.

REMUNERAÇÃO

O salário do pessoal contratado, nos termos do Edital, será fixado de acordo com a tabela de salário:

CARGO REMUNERAÇÃO Professor Classe C – 40 horas R$ 4.648,16 mais benefícios legalmente previstos Professor Classe C – 20 horas R$ 2.324,08 mais benefícios legalmente previstos Técnico Educacional Nível II/Cuidador/ Intérprete de Libras R$ 1.945,22 mais benefícios legalmente previstos

RESULTADO

O resultado final da avaliação de títulos será publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia (Diof), e na aba publicações do site da Seduc, no dia 12 de abril de 2024.